Экономика
ИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline
Газета.Ruвчера в 22:40
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Экономика
Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже
С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%.
Известия вчера в 18:15
Кино
В Marvel раскрыли тайну судьбы камней бесконечности из «Мстителей»
Родной город 03 июля в 06:09
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Общество
Еще 17 случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро понедельника
На утро понедельника, 6 июля, в Удмуртии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Сусанин 01:08
Общество
Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Наука
Мягкого робота-медузу создали в США
Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
Discover24 04 июля в 04:03
Единоборства
Усман и Масвидаль подписали контракт на бой на турнире UFC 251
Хорхе Масвидаль заменил первого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса, которому пришлось отказать от боя с Усманом из-за заражения коронавирусом.
Metaratings вчера в 11:59
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро.
Новые Ведомости 03 июля в 05:40
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Общество
В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com 04 июля в 05:30
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня 04 июля в 05:55
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Изменения, отражающиеся на качестве работы, и, следовательно, на здоровье пациентов, Сафронов связывает с назначением на должность главного врача 4-й городской Дмитрия Пупынина.
Orenday.ru 00:43
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Политика
Как развивается украинская промышленность в рамках ассоциации с ЕС
Украинские компании могут лишиться доступа к кредитам Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых организаций, если Киев примет внесённые в Раду поправки к закону «О закупках», направленные на развитие и модернизацию промышленности.
RT на русском 00:27
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
С четверга в Москве резко похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
Политика
Трамп проигрывает в ключевых штатах
Почти закончили голову и начали руку. Свою главную войну — за Черные холмы (так называется этот горный массив) — Неистовый конь проиграл.
Вести.Ru вчера в 15:10
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04