Экономика

ИзвестияИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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Компания Баффетта выкупила активы владельца газопровода Atlantic Coast

РБКвчера в 23:55

В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline

Газета.Ruвчера в 22:40

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

Известиявчера в 17:01

Dominion Energy продает активы за $10 млрд Баффету на фоне отказа от газопровода

ПРАЙМвчера в 18:24

Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в срыве проекта газопровода

РИА Новостивчера в 18:47

Наемные экологи сорвали строительство газопровода — Минэнерго США

ИА Красная Веснавчера в 20:46

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

ТАССвчера в 18:40
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Экономика

Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже

С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%.
Известия вчера в 18:15
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В Marvel раскрыли тайну судьбы камней бесконечности из «Мстителей»

Родной город 03 июля в 06:09
Общество

NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
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Общество

Еще 17 случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро понедельника

На утро понедельника, 6 июля, в Удмуртии выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Сусанин 01:08
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Общество

Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Ведомости 00:32
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
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Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Наука

Мягкого робота-медузу создали в США

Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
Discover24 04 июля в 04:03
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Единоборства

Усман и Масвидаль подписали контракт на бой на турнире UFC 251

Хорхе Масвидаль заменил первого номера рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса, которому пришлось отказать от боя с Усманом из-за заражения коронавирусом.
Metaratings вчера в 11:59
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия вчера в 19:41
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Ранее своим решением Верховный суд Великобритании однозначно признал оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, в связи с чем отказался возвращать Каракасу хранящиеся в Британии слитки золота на 930 миллионов евро.
Новые Ведомости 03 июля в 05:40
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Общество

В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 04 июля в 05:30
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Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня 04 июля в 05:55
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
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Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу

Изменения, отражающиеся на качестве работы, и, следовательно, на здоровье пациентов, Сафронов связывает с назначением на должность главного врача 4-й городской Дмитрия Пупынина.
Orenday.ru 00:43
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Политика

Как развивается украинская промышленность в рамках ассоциации с ЕС

Украинские компании могут лишиться доступа к кредитам Европейского инвестиционного банка и других международных финансовых организаций, если Киев примет внесённые в Раду поправки к закону «О закупках», направленные на развитие и модернизацию промышленности.
RT на русском 00:27
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Общество

С четверга в Москве резко похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандсообщил, что с четверга, 9 июля, в Москве температура воздуха понизится на 7-8 градусов, а погода будет облачной, дождливой и, по его выражению, "тоскливой".
Вести.Ru вчера в 17:49
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Политика

Трамп проигрывает в ключевых штатах

Почти закончили голову и начали руку. Свою главную войну — за Черные холмы (так называется этот горный массив) — Неистовый конь проиграл.
Вести.Ru вчера в 15:10
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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