Экономика
ИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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Происшествия
Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
Как отмечает СК, по словам женщины, мальчик пришел к ней домой и громко слушал музыку, чем мог разбудить ее детей, произошла ссора, в ходе которой женщина его задушила.
РИА Новости 18:20
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия 19:41
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com вчера в 05:30
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Кино
«Черепашки-ниндзя» получат новый фильм со злодеем Крэнгом
Кстати, в конце июня стало известно о том, что черепашки-ниндзя получат также анимационный перезапуск, и займутся мутантами Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймсон Уивер - продюсеры, которые определенно знают толк в юморе.
Российская газета 12:41
Энергетика
Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму
Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Происшествия
В Якутске будут судить организатора финансовой пирамиды
По версии следствия, 27-летний обвиняемый более года под видом осуществления инвестиционной деятельности действовал по принципу «финансовой пирамиды».
SakhaPress.ru 20:24
Здоровье
Для лечения COVID-19 в Казахстане будут использовать японский препарат
Препарат фавипиравир добавили в схему лечения коронавируса в Казахстане.
ИА Красная Весна 12:22
Космос
Недрами согрет? Океан под ледяной поверхностью карликовой планеты Плутон мог возникнуть сразу после ее образования
Портал Поиск 01:00
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Происшествия
Третьего обвиняемого по делу об убийстве Флойда освободили под залог
Еще одного полицейского, задержанного за убийство чернокожего американца Джорджа Флойда, освободили под залог.
Lenta.ru 15:59
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Музыка
Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек
Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.
ТАСС 16:13
Общество
На Сахалине заключённые в обсервации жители Бурятии объявили голодовку
Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
REGNUM 21:49
Политика
Козак: Позиция Киева не дала договориться о статусе Донбасса в Берлине
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам Дмитрия Козака к некоторым результатам все-таки удалось прийти, например, «удалось наконец приблизиться» к тому, что должен быть принят «комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок».
ToDay News Ufa вчера в 07:43
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor 07:48
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord полностью раскупили по предзаказам
Деловое.ТВ 03 июля в 09:23
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК 17:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 17:16
Армия и оружие
В авиаполк на Камчатке поступят модернизированные МиГ-31
317-й смешанный авиационный полк Тихоокеанского флота (ТОФ), который базируется на Камчатке, пополнится тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31.
Подмосковье Сегодня 03 июля в 06:26
Армия и оружие
С-400 три раза были испытаны на американских самолетах F-22 и F-35
Три раза ЗРК обнаружила местоположение засекреченных самолетов F-22, успешно локализовали местонахождение истребителя F-35.
ИнфоСМИ 11:28