Экономика

ИзвестияИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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Компания Баффетта выкупила активы владельца газопровода Atlantic Coast

РБКвчера в 23:55

В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline

Газета.Ruвчера в 22:40

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

Известиявчера в 17:01

Dominion Energy продает активы за $10 млрд Баффету на фоне отказа от газопровода

ПРАЙМвчера в 18:24

Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в срыве проекта газопровода

РИА Новостивчера в 18:47

Наемные экологи сорвали строительство газопровода — Минэнерго США

ИА Красная Веснавчера в 20:46

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

ТАССвчера в 18:40
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,7K
Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
147
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
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Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
2
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
2K
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
6
Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor 04 июля в 22:45
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Футбол

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
9
Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,5K
Политика

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США

Американский певец и продюсер Канье Уэст сообщил, что планирует принять участие в выборах на пост главы Соединенных Штатов.
NewInform вчера в 01:52
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Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Общество

Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области

Глава региона поблагодарил Сергея Наумова за плодотворную совместную работу и достигнутые положительные результаты.
РИА Сахалин-Курилы 01:05
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
50
Армия и оружие

Российская супер РЛС засекла удар неизвестных самолётов по Ирану

Российская РЛС «Контейнер» обнаружила неизвестные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана.
Avia.pro 00:21
Игры

Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)

Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru вчера в 04:03
8
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
82
Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
32
Авто

Новый Lamborghini представят на следующей неделе

Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
7
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
439
Происшествия

В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации

В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района Забайкальского сгорело одноэтажное административное здание, в котором располагались местная администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал-Daily вчера в 22:07
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
6
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
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Политика

Белорусский ЦИК приступил к регистрации кандидатов в президенты

ЦИК Белоруссии начал регистрацию кандидатов в президенты. Процесс продлится до 14 июля включительно, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:49
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