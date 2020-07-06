Экономика
ИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline
Газета.Ruвчера в 22:40
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor 04 июля в 22:45
Футбол
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 04 июля в 10:24
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Политика
Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет стать президентом США
Американский певец и продюсер Канье Уэст сообщил, что планирует принять участие в выборах на пост главы Соединенных Штатов.
NewInform вчера в 01:52
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
Общество
Сергей Наумов покидает пост зампреда правительства Сахалинской области
Глава региона поблагодарил Сергея Наумова за плодотворную совместную работу и достигнутые положительные результаты.
РИА Сахалин-Курилы 01:05
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие
Российская супер РЛС засекла удар неизвестных самолётов по Ирану
Российская РЛС «Контейнер» обнаружила неизвестные самолёты, нанёсшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана.
Avia.pro 00:21
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru вчера в 04:03
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Авто
Новый Lamborghini представят на следующей неделе
Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Происшествия
В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации
В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района Забайкальского сгорело одноэтажное административное здание, в котором располагались местная администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал-Daily вчера в 22:07
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
Политика
Белорусский ЦИК приступил к регистрации кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии начал регистрацию кандидатов в президенты. Процесс продлится до 14 июля включительно, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:49