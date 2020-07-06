Экономика

ИзвестияИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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Закрылся проект газопровода Atlantic Coast в США

Интерфакс00:59

В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline

Газета.Ruвчера в 22:40

В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline

Аргументы и Фактывчера в 20:25

В США закрыли проект газопровода к побережью Атлантики

News.ruвчера в 20:20

Наемные экологи сорвали строительство газопровода — Минэнерго США

ИА Красная Веснавчера в 20:46

Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в срыве проекта газопровода

РИА Новостивчера в 18:47

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

Известиявчера в 17:01
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Общество

Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

В четверг, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин планирует выделить почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом.
ТАСС 04 июля в 02:03
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
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Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
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Здоровье

В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности

Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
1,4K
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
4
Общество

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.
РБК 02:28
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 02.07.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 16:36
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Общество

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Интерфакс вчера в 19:12
6
Общество

Специалист объяснила, как нужно выбирать колбасу

Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса.
Радио Sputnik вчера в 21:00
17
Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья в настоящее время в Геленджике и Туапсе, а среди курортов Крыма - в Евпатории и Ялте.
ТАСС вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец 03 июля в 09:00
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Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Берлин, 6 июля 2020, 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства.
REGNUM 02:19
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Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
5
Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
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Экономика

Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже

С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%.
Известия вчера в 18:15
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
4
Политика

В Госдуме обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину

В администрации Кремля обсуждался вопрос присвоения титула Владимиру Путину.
Внешнеэкономические связи вчера в 03:29
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Общество

Капитальный ремонт возобновили в многоэтажках Москвы

Работы по капитальному ремонты возобновили в многоквартирных домах столицы.
ТАСС 01:36
1
Путешествия

Комфортный отдых в Крыму приблизился к цене квартиры в Москве

Аренда виллы в Крыму на 14 дней обойдётся в 11 миллионов рублей. Об этом сообщило издание Business FM.
Северпост вчера в 12:43
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Происшествия

Еще 124 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 124 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 01:32
570
Футбол

«Тоттенхэм» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии по футболу

"Эвертон" находится приблизительно в аналогичной ситуации, с той лишь разницей, что после рестарта чемпионата "ириски" не проиграли ни одного матча.
Sputnik Грузия вчера в 12:12
Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
480
Общество

В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва 04 июля в 10:22
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
13
Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Общество

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить количество социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
31
Общество

Гидрометцентр рассказал об опасных погодных явлениях в июле

Июль считается самым дождливыми и насыщенным опасными явлениями месяцем в Европейской России, сказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
БИЗНЕС Online 02:18
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