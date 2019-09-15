Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству украинского парламента.

Проект госбюджета Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду

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