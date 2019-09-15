Экономика
Украина.руПроект госбюджета Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду
Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству украинского парламента.
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Спорт
Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы
Kazanfirst.ru 10:34
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать состояние ее здоровья.
РБК 09:08
Футбол
Флорентино Перес: «Не сомневайтесь, „Реал“ исправит ситуацию»
Президент «Реала» Флорентино Перес заверил, что мадридская команда скоро наберет форму.
Матч ТВ 11:28
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 13 сентября в 04:58
Происшествия
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа
Полицейские Улан-Удэ задержали подозреваемого в использовании против сотрудника Росгвардии слезоточивого газа во время операции по задержанию участников несанкционированного митинга 12 сентября на площади Советов.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 04:55
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Мойка78 13 сентября в 13:56
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Наука
Извергающий серу вулкан Райкоке окрашивает закаты в пурпурный цвет
В конце июня вулкан Райкоке, Россия, выбросил пепел и сернистый газ на 17 километров в стратосферу.
ГЛАС.RU 10:36
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Авто
Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Происшествия
Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Политика
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru 11:05
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» прибыла на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» в субботу, 14 сентября, пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке.
Известия 00:33
Политика
На Украине на оскверненном памятнике оставили «послание» Зеленскому
Памятник на месте массового убийства евреев осквернили в Николаевской области Украины, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя украинского президента Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье глава Украинского еврейского комитета.
РИА Новости 13:14
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес
Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией
Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Футбол
Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова
RT на русском 13:22
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина
Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
Allboxing.ru 01:26