Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят проект поправок в конституцию страны в части децентрализации на всей территории, передает ТАСС. Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

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