Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят проект поправок в конституцию страны в части децентрализации на всей территории, передает ТАСС. Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
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Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

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Киев внесет изменения в конституцию о децентрализации на всей территории Украины

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Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

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Интерфакс15:00

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

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