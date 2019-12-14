Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 13 декабря сообщается на сайте парламента страны. Проект закона зарегистрирован и получил номер 2598.

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

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