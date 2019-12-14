Политика

REGNUMREGNUMПроект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 13 декабря сообщается на сайте парламента страны. Проект закона зарегистрирован и получил номер 2598.
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Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

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Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
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Курс рубля повышается в начале торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.
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15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
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