Экономика

Lenta.ruLenta.ruПроект новой пенсионной системы не включили в план правительства

Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Комментировать325
Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
РБК13 января в 16:00

Подробнее о событии

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Газета.Ruвчера в 10:38

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

РБК13 января в 16:00

Законопроект о системе пенсионных накоплений внесут в Госдуму в весеннюю сессию

ТАССвчера в 04:09

Закон о новых пенсиях может быть внесен в правительство весной 2020 года

REGNUM14 января в 21:46

Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Эхо Москвы14 января в 14:01

В Минфине раскрыли, когда представят новую пенсионную систему

URA.Ru14 января в 12:03

Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план

РИА Новостивчера в 06:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Политика

Путин предложил Мишустину стать главой правительства

ANNA-News вчера в 12:36
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

Газета.Ru 01:48
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Ведомости вчера в 16:56
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьера

В ходе встречи с депутатами "Единой России" кандидат на пост премьера Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях работы будущего правительства.
Вести.Ru 03:08
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета вчера в 04:31
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск 14 января в 22:10
Гаджеты

ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха.
The GEEK 03:20
Политика

Михаил Мишустин попал в базу сайта «Миротворец»

Недавно имя деятеля упоминал Владимир Путин, предлагая его в качестве кандидата на пост премьер-министра России.
Актуальные Новости 03:33
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Теннис

Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

Своих соперников по первому кругу узнали россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Pravda.Ru 03:02
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru вчера в 20:46
Происшествия

Десятилетняя девочка без вести пропала под Новосибирском

В городе Карасуке Новосибирской области пропала десятилетняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Известия 03:28
Шоу-бизнес

Частично парализованную Заворотнюк перевели в другую клинику

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, у которой обнаружили неоперабельную опухоль мозга, недавно перевели в другую клинику.
Росбалт вчера в 02:26
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Общество

Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»

Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Lenta.ru 02:50
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 вчера в 02:21
Происшествия

На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Piter.tv 03:12
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти

Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Журналистская правда вчера в 03:10
Политика

Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 07:31
Общество

Путин поздравил Ланового с 86-летием

РИА Новости 02:14
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер вчера в 01:08
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса

Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Lenta.ru 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное