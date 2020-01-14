с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.

Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства

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