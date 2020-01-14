Экономика
Lenta.ruПроект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Оценить473
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвывчера в 14:01
Законопроект о новой системе пенсионных накоплений могут внести в кабмин в марте
Парламентская газетавчера в 11:37
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума
В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Общество
Учителям повысят доплаты за классное руководство
Указанную специальную доплату планируется ввести в действие уже с 1 сентября текущего года – она будет выплачиваться дополнительно к уже установленным региональным выплатам за классное руководство.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Общество
Модернизация первичного звена здравоохранения начнется с 1 июля
Программа модернизации первичного звена здравоохранения будет запущена с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Киберспорт
Blizzard добавила внутриигровые сцены с вульперами и механогномами на тестовый сервер World of Warcraft
На сервер Public Test Realm (PTR) добавили возможность протестировать стартовые квестовые цепочки за новые расы, которые появятся в World of Warcraft: Battle of Azeroth с выходом патча 8.3 под названием «Видения Н'Зота».
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Игры
BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле
BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш
Политика
Путин поручил запустить в России бесплатный интернет
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер для Европы
Компания Toyota опубликовал тизер и первую официальную информацию о новом компактном кроссовере, который будут продавать на европейском авторынке.
Футбол
Тедеско рассказал, кто удивил его больше всего после отпуска
Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином.
Экономика
Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл
В России запустят новый инвестиционный цикл.
Происшествия
Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover
Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Армия и оружие
СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
Авто
В Сети появились изображения универсала Kia Optima
Недавно получивший новое обновление седан KIA K5, более известный на российском авторынке как Optima, в будущем времени мог бы получить вариацию в кузове универсал.
Культура
Что за украинский сериал «Папик» показывает СТС?
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева сменила имидж и стала брюнеткой
Старый Новый год модель решила встретить в новом образе. Свой новый имидж Виктория Лопырева продемонстрировала на свой странице в Instagram.
Армия и оружие
«Ошеломительный». Немецкое СМИ оценило проект российского авианосца
Немецкое издание Handelsblatt отметило, что после появления авианосца "Москва" российский флот сможет составить конкуренцию американским ВМС.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет.