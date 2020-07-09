Общество
ИА Красная ВеснаПроект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму
Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета12:58
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью с "Борнмутом" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 15:04
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
Футбол
Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ
Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.
РИА Новости 15:27
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Политика
В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса
Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей.
Ридус 14:30
Общество
Минздрав рассчитывает получить не менее четырех вакцин от коронавируса
В России идет углубленная работа над вакцинами от коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° 14:01
Здоровье
Смог убил 50 тысяч человек в двух городах Китая с начала года
Примерно 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога.
Lenta.ru 14:42
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Гаджеты
Apple выпустила iOS 14 beta 2 для разработчиков
Компания Apple выпустила бета-версии новой операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad, которыми могут воспользоваться участники программы Apple Beta Software Program.
Деловое.ТВ 14:44
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Авто
Китай разрабатывает правила качества воздуха в автомобиле
Новые правила качества воздуха в автомобилях на крупнейшем в мире авторынке, скорее всего, создадут головную боль и для поставщиков автомобильных деталей интерьера, так как им потребуется дополнительно настраивать свою продукцию для удовлетворения новых требований.
32CARS.ru 13:46
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Автоспорт
Феттель может выдавить Квята из Alfa Tauri
Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят потеряет в 2021 году место в Alfa Tauri — дочерней команде Red Bull в случае возвращения к «быкам» из Ferrari четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.
Коммерсантъ 05:27
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
Футбол
Умер бывший тренер сборной СССР и «Ротора» Владимир Сальков
Олимпийская сборная СССР под руководством В. М. Салькова выиграла отборочный турнир к Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе.
МТВ онлайн 07:45
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Шоу-бизнес
Кайли и Кендалл Дженнер отдыхают на роскошном курорте в пустыне
Кендалл и Кайли Дженнер со свой дочерью Сторми отравились отдыхать на роскошный курорт Амангири в Каньон-Поинт, штат Юта.
Srnsk вчера в 07:07
Общество
В Калининграде умерла депутат Облдумы Тамара Торопова
Депутат была сторонницей упрощения визовых процедур. Торопову избрали в областную Думу шестого созыва в сентябре 2016 года.
Калининград.Ru 15:57
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Футбол
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.
Sport24.ru 13:37
Футбол
Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Игры
Nvidia будет бесплатно раздавать игру Death Stranding при покупке видеокарт
Вашингтон, 9 июля 2020, 20:24 — REGNUM Компания Nvidia объявила, что сегодняшнего дня, 9 июля 2020 года, покупатели видеокарт серии RTX будут бесплатно получать игру Death Stranding.
REGNUM 13:24