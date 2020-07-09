Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.

Проект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства. 165

Футбол Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.

Происшествия Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию. 313

Здоровье Смог убил 50 тысяч человек в двух городах Китая с начала года Примерно 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога.

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. 3,3K

Технологии Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone. 14

Гаджеты Apple выпустила iOS 14 beta 2 для разработчиков Компания Apple выпустила бета-версии новой операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad, которыми могут воспользоваться участники программы Apple Beta Software Program. 1

Авто Китай разрабатывает правила качества воздуха в автомобиле Новые правила качества воздуха в автомобилях на крупнейшем в мире авторынке, скорее всего, создадут головную боль и для поставщиков автомобильных деталей интерьера, так как им потребуется дополнительно настраивать свою продукцию для удовлетворения новых требований.

Общество Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Автоспорт Феттель может выдавить Квята из Alfa Tauri Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят потеряет в 2021 году место в Alfa Tauri — дочерней команде Red Bull в случае возвращения к «быкам» из Ferrari четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Футбол Умер бывший тренер сборной СССР и «Ротора» Владимир Сальков Олимпийская сборная СССР под руководством В. М. Салькова выиграла отборочный турнир к Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе.

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 13

Шоу-бизнес Кайли и Кендалл Дженнер отдыхают на роскошном курорте в пустыне Кендалл и Кайли Дженнер со свой дочерью Сторми отравились отдыхать на роскошный курорт Амангири в Каньон-Поинт, штат Юта.

Общество В Калининграде умерла депутат Облдумы Тамара Торопова Депутат была сторонницей упрощения визовых процедур. Торопову избрали в областную Думу шестого созыва в сентябре 2016 года.

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 40

Футбол Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций постановил, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний.

Футбол Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская). 567