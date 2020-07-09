Общество
ИА Красная ВеснаПроект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму
Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета12:58
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Общество
В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием.
Газета.Ru 14:02
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Общество
Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
Здоровье
Какие продукты не стоит есть при высоком уровне холестерина
Учёные из Университета Южной Флориды рассказали, какие продукты нельзя употреблять людям с высоким уровнем холестерина в крови.
Питерские заметки 07 июля в 10:58
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Энергетика
Аналитики допустили удорожание нефти до $150 за баррель к 2025 году
После волатильного начала текущего года для нефти котировки могут в перспективе подняться выше 100 долларов за баррель и достичь 150 долларов к 2025 году, допускают аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal.
ПРАЙМ 14:37
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Видеоролик к треку Cadillac собрал почти три миллиона просмотров, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 13:55
Спорт
Сборная России по гандболу получила wild card на ЧМ-2021 в Египте
Международная федерация гандбола назвала две команды, которые получили wild card на чемпионат мира 2021 года.
Metaratings 14:20
Армия и оружие
Ленинградской армии ЗВО передали два новых Ми-28УБ
В четверг, 9 июля, в Петербурге передали вертолетному полку Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) новые боевые машины.
Piter.tv 07:26
Футбол
Газизов: я обязан помогать Тедеско
Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.
RT на русском 14:26
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 10:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал, что научил 4-летнюю дочь Мию плавать
Бывшие супруги не поддерживают общения, но остаются любящими и заботливыми родителями своих детей — 7-летнего Тимофея и 4-летней Мии.
Вокруг ТВ 10:28
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Гаджеты
Huawei выпустила смартфон за 100 тысяч рублей
Lenta.ru 13:33
Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" сыграли вничью с "Борнмутом" в матче 34-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости 15:04
Общество
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
MySLO.ru 08:41
Происшествия
Обстрелянного с мотоцикла липецкого юриста обвиняют в убийстве
Действия Романа Кришталя квалифицированы по ч. 2 ст. 108 УК РФ (" Убийство, совершенное при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление").
Kursk.com 04:31
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
Здоровье
Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных
Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
Гаджеты
Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
Полиция разогнала протестующих у парламента Сербии
Известия вчера в 16:04