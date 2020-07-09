Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.

Проект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 37

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 479

Политика Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.

Общество Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин. 19

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 271

Политика Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 140

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 29

Энергетика Аналитики допустили удорожание нефти до $150 за баррель к 2025 году После волатильного начала текущего года для нефти котировки могут в перспективе подняться выше 100 долларов за баррель и достичь 150 долларов к 2025 году, допускают аналитики, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Спорт Сборная России по гандболу получила wild card на ЧМ-2021 в Египте Международная федерация гандбола назвала две команды, которые получили wild card на чемпионат мира 2021 года.

Футбол Газизов: я обязан помогать Тедеско Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.

Политика Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО). 9

Происшествия Обстрелянного с мотоцикла липецкого юриста обвиняют в убийстве Действия Романа Кришталя квалифицированы по ч. 2 ст. 108 УК РФ (" Убийство, совершенное при превышении необходимых мер для задержания лица, совершившего преступление"). 5

Здоровье Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата. 9