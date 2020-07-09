Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПроект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму

Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.
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Проект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму

ИА Красная Весна15:05

Проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесен в Госдуму

Аргументы и Факты15:03

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

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Газета.Ru13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру14:35

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета12:58
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В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
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