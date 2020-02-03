Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Согласно проекту, административный штраф выписывается собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты объяснили, зачем нужно увеличивать штрафы для шумных соседей

РЕН ТВвчера в 21:58

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RT на русском01:23

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБКвчера в 21:34

Автор идеи наказывать шумных соседей объяснила штрафы в 150 тысяч рублей

URA.Ru02:31

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Вести.Ruвчера в 19:42

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ТАССвчера в 17:49

В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Известиявчера в 18:28
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Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
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Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар.
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Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
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Общество

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Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

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РБК 00:45
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
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АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
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ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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Производство российского фильма "Мастер и Маргарита" остановлено, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
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Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
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Apple и Google предложено поработать на удаленке

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Коммерсантъ вчера в 17:23
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Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
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Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко после матча 25-го тура премьер-лиги с Тоттенхэмом (0:2) на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум опубликовал пост в инстаграме, в котором принес извинения за свое удаление.
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Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

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Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ

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