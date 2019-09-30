Экономика

Дума ТВДума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Проект об увеличении минимального размера оплаты труда внесли в Госдуму

РБК10:47

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда внесен в Госдуму

ТАСС07:47

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

РИА Новости08:21

Правительство внесло в Думу проект о повышении МРОТ

Rambler News Service08:01

Стало известно, на сколько в России вырастет МРОТ в 2020 году

URA.Ru08:55

В Госдуму внесён законопроект о повышении МРОТ в 2020 году

RT на русском07:47

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

REGNUM07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:48, Вашингтон
Культура

На «перезапуск» омского метро фонд Потанина дал грант в 15 млн рублей

Город55.ру 22:05
Политика

Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика

В Пекине начались торжества к 70-летию образования КНР

ТАСС 22:17
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Общество

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Авто

В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров

Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня 05:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр

По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.
REGNUM 05:08
Общество

В России изменились правила приема на работу

27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Политика

Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия входит в число наиболее могущественных государств двадцатого века, об этом он написал в Twitter.
РЕН ТВ 21:34
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Политика

В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском 08:52
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Общество

Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Экономика

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Lenta.ru 14:10
Политика

Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров

Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru 22:33
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал 19:38
Единоборства

Александр Емельяненко объяснил, почему не выйдет на бой с Харитоновым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил, почему не будет выходить на поединок с соотечественником Сергеем Харитоновым.
RT на русском 05:21
Авто

Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок

Компания Renault начинает продажи нового дешевого трехрядного вседорожника Triber за пределами Индии.
Новые автомобили 28 сентября в 23:00
Наука

Городской шум помог защитить американских сверчков от паразитов

Политическая Экспертиза 19:52
Космос

NASA отправит на Титан робота-трансформера

Портал Поиск 28 сентября в 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное