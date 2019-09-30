Экономика
Дума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
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Вытащить жителей России из бедности одним коэффициентом: На что способна смена в МРОТ
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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:50, Вашингтон
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