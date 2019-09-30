Экономика
Дума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
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Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете
Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.
NewInform вчера в 11:25
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Названо место скопления инопланетных зондов
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Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco
Представитель оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алирез Джафарзаде заявил о том, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии подготовило иранское правительство.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
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Life.ru 11:28
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Уникальный комплекс мониторинга лесов показал себя в Хабаровском крае
Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок.
AmurMedia.ru 28 сентября в 01:00
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Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
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По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
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На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
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В Перу президент распустил парламент
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Газета.Ru 19:22
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Пожар на плавбазе «Петр Житников» ликвидировали
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В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
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В отношении главы Минфина Забайкалья возбуждено уголовное дело
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Московский Комсомолец 28 сентября в 09:12
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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В Сирии требуют вывода войск Турции и США
Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что сирийская сторона требует вывода всех иностранных войск, в частности США и Турции, со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.
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В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
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Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве
Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
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