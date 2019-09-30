Экономика

Дума ТВДума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Проект об увеличении минимального размера оплаты труда внесли в Госдуму

РБК10:47

Стало известно, на сколько в России вырастет МРОТ в 2020 году

URA.Ru08:55

Правительство внесло в Думу проект о повышении МРОТ

Rambler News Service08:01

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

РИА Новости08:21

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда внесен в Госдуму

ТАСС07:47

В Госдуму внесён законопроект о повышении МРОТ в 2020 году

RT на русском07:47

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

REGNUM07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября

Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Политика

Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
Политика

Бывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже

РБК 10:04
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Авто

У Toyota Camry появился полный привод

Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Авто

Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок

Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Происшествия

На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка

В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Армия и оружие

Адмирал рассказал о самой мощной российской противокорабельной ракете

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев прокомментировал слова китайских СМИ о ракете «Гранит», а также рассказал о современной тактике ведения борьбы с авианосцами и кораблями охранения.
NewInform вчера в 11:25
Космос

Названо место скопления инопланетных зондов

Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Армия и оружие

Иранская оппозиция обвинила власти страны в атаках на Saudi Aramco

Представитель оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (НССИ) Алирез Джафарзаде заявил о том, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии подготовило иранское правительство.
Национальная служба новостей 17:18
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Космос

Уникальный комплекс мониторинга лесов показал себя в Хабаровском крае

Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок.
AmurMedia.ru 28 сентября в 01:00
Происшествия

Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно

Известия 05:30
Общество

В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Энергетика

На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение

Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
REGNUM 07:46
Политика

Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Игры

Владельцы ПК смогут играть в Call of Duty: Mobile уже в октябре

С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК.
REGNUM вчера в 14:47
Кино

Появились первые отзывы критиков на новую экранизацию Doom

REGNUM 08:14
Политика

В Перу президент распустил парламент

Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» ликвидировали

РИА Новости 10:57
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

В отношении главы Минфина Забайкалья возбуждено уголовное дело

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов региона Марины Кирилловой.
Московский Комсомолец 28 сентября в 09:12
Авто

Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом

Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Армия и оружие

В Сирии требуют вывода войск Турции и США

Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что сирийская сторона требует вывода всех иностранных войск, в частности США и Турции, со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.
Комсомольская правда вчера в 08:18
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 10:19
Происшествия

Мигранта заподозрили в изнасиловании женщины и ребенка в Москве

Столичные полицейские проверяют информацию о 48-летнем жителе Белоруссии, который якобы изнасиловал женщину и ее семилетнего сына в Москве.
ТВ Центр 12:27
Авто

Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 28 сентября в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное