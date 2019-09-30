Экономика
Дума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
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Вытащить жителей России из бедности одним коэффициентом: На что способна смена в МРОТ
Царьград27 сентября в 02:45
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Гол Ансальди не помог «Торино» набрать очки в матче с «Пармой»
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Экономика
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В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства.
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В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
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Определена мощность укуса тираннозавра
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Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
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С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
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Технологии
Банки тестируют новый способ приема платежей
Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».
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ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по митингам в Москве
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Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
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