Экономика

Дума ТВДума ТВПроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. МРОТ увеличат на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 7,5%. 1 января 2019 года МРОТ был установлен на уровне 11 280 рублей.
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