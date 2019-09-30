Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Проект об увеличении минимального размера оплаты труда внесли в Госдуму

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Стало известно, на сколько в России вырастет МРОТ в 2020 году

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Депутаты предложили увеличить МРОТ на коэффициент

Современный Предприниматель06:43

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда внесен в Госдуму

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Правительство внесло в Думу проект о повышении МРОТ

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В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей

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Вытащить жителей России из бедности одним коэффициентом: На что способна смена в МРОТ

Царьград27 сентября в 02:45
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Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
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Сайт Recapped сообщает, что по вселенной Анджея Сапковского может выйти анимационный сериал.
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На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»

Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
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Американский авианосец окружили китайские корабли

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Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о положении нынешнего наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова.
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