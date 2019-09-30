Экономика
РИА НовостиВ Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Вытащить жителей России из бедности одним коэффициентом: На что способна смена в МРОТ
Царьград27 сентября в 02:45
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:56, Вашингтон
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Lenta.ru 09:07
Политика
США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Космос
Многоразовый космический корабль создадут в РФ
Компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) из подмосковного Королёва в партнёрстве с Роскосмосом создаст многоразовый космический корабль.
News.ru 01:22
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия
В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ
Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Петербурге проходит облава на полицейские машины
Десятки сотрудников из трёх силовых структур в последний день сентября устроили облаву на личный и служебный транспорт петербургских полицейских.
78.ru 05:56
Кино
По «Ведьмаку» может выйти анимационный сериал от Netflix
Сайт Recapped сообщает, что по вселенной Анджея Сапковского может выйти анимационный сериал.
Cyber.sports.ru 11:44
Политика
Дональд Трамп слил Украину навсегда
Дональд Трамп слил Украину уже одним фактом публикации стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Pravda.Ru 11:24
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Здоровье
Пензенский губернатор поблагодарил за самоотверженность врача «Скорой»
Узнавший о самоотверженном поступке пензячки, губернатор не смог остаться равнодушным и решил лично сказать ей спасибо за безупречное исполнение служебного долга.
SM News 09:14
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск 28 сентября в 04:02
Наука
Создана первая полностью перезаряжаемая батарея на двуокиси углерода
«Уникальная комбинация материалов помогла нам изготовить первую углеродно-нейтральную батарею на двуокиси углерода с намного большей производительностью и продолжительным сроком службы, которую можно использовать в усовершенствованных системах хранения энергии», - заявил профессор Амин Салехи-Ходжин, руководитель проекта.
Хайтек+ 28 сентября в 05:04
Политика
Кличко подал в суд на правительство Украины
Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана.
RT на русском 10:12
Футбол
Силкин: «Спартак» поступил правильно. «Динамо» надо что-то решить с Хохловым
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о положении нынешнего наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова.
Чемпионат 07:55