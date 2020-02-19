Политика
Москва 24Проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ внесен в Госдуму
Проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ внесен в Госдуму, сообщил глава фракции "Единая Россия" Неверов. По его словам, речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации.
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с чего всё началось
Во вторник, 18 февраля, Сергей Неверов по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что заручился поддержкой Президента относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ.Государственная Дума РФ08:48
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Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Футбол
Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика «МЮ», желающего «Ливерпулю» поражений
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поленился ответить на письмо 10-летнего болельщика «Манчестер Юнайтед» Дары Керли, который попросил немецкого специалиста не побеждать так часто.
Армия и оружие
Минобороны Турции не исключило отправку американских ЗРК Patriot
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что якобы Турция запросила у США ЗРК Patriot для «сдерживания» России в сирийской провинции Идлиб.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Общество
В России прекратили производство холодильников «Саратов»
В Саратове прекращают производство легендарных одноименных холодильников.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Политика
Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Армия и оружие
Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Футбол
Кураньи призывает болельщиков «Динамо» прийти на дерби со «Спартаком»
Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи через видеообращение пригласил болельщиков «бело-голубых» на предстоящее дерби со «Спартаком» в рамках 20-тура РПЛ.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Технологии
Xiaomi предустановит российские программы на устройства
Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Шоу-бизнес
Алсу признала покупку голосов для своей дочери на шоу «Голос»
Певица отметила, что за каждым из сообщений в поддержку ее дочери Микеллы «стоят живые люди».
Технологии
Умер Ларри Теслер, создавший команды Ctrl+C и Ctrl+V
Программист Ларри Теслер умер в США на 75-м году жизни. Теслер создал команды копирования и вставки Copy (Ctrl+C).
Гаджеты
Google выпустила операционную систему Android 11
В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Экономика
Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Армия и оружие
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Автоспорт
Кими Райкконен лидирует во второй день тестов
Год назад Williams за четыре дня первой серии зимних тестов удалось проехать лишь 88 кругов, а сейчас за два дня уже больше двухсот.