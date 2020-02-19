Политика

Москва 24Москва 24Проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ внесен в Госдуму

Проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ внесен в Госдуму, сообщил глава фракции "Единая Россия" Неверов. По его словам, речь идет не только о комиссиях, которые взимают банки и иные кредитные организации.
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с чего всё началось

Внесен законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 18 февраля, Сергей Неверов по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что заручился поддержкой Президента относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг ЖКХ.
Государственная Дума РФ08:48

Подробнее о событии

Госдума намерена отменить любую комиссию при оплате услуг ЖКХ

REGNUM09:55

Законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКУ внесен в Госдуму

ТАСС08:19

При оплате услуг ЖКХ могут отменить комиссии

Российская газета08:42

В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

RT на русском08:26

В Госдуму внесли проект об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ

Московский Комсомолец08:25

В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ

РБК09:37

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Газета.Ru07:57
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Происшествия

На Украине автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями

Ведомости 14:21
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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».
Культуромания 13:23
Футбол

Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика «МЮ», желающего «Ливерпулю» поражений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не поленился ответить на письмо 10-летнего болельщика «Манчестер Юнайтед» Дары Керли, который попросил немецкого специалиста не побеждать так часто.
Sport24.ru 15:39
Армия и оружие

Минобороны Турции не исключило отправку американских ЗРК Patriot

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что якобы Турция запросила у США ЗРК Patriot для «сдерживания» России в сирийской провинции Идлиб.
ФАН 13:45
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Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru вчера в 09:07
Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
РИА Новости 14:35
Общество

В России прекратили производство холодильников «Саратов»

В Саратове прекращают производство легендарных одноименных холодильников.
BFM.ru 13:44
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Политика

Путин, Меркель и Макрон провели телефонный разговор

Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели трехсторонний телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
РИА Новости 15:15
Гаджеты

Sony представила похожий на Xperia 1 бюджетный смартфон Xperia L4

OAnews 08:45
Политика

МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
ТАСС 11:23
Армия и оружие

Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.
Военное дело вчера в 05:02
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru 18 февраля в 04:40
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Футбол

Кураньи призывает болельщиков «Динамо» прийти на дерби со «Спартаком»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи через видеообращение пригласил болельщиков «бело-голубых» на предстоящее дерби со «Спартаком» в рамках 20-тура РПЛ.
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Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Технологии

Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Коммерсантъ 18 февраля в 07:09
Шоу-бизнес

Алсу признала покупку голосов для своей дочери на шоу «Голос»

Певица отметила, что за каждым из сообщений в поддержку ее дочери Микеллы «стоят живые люди».
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Технологии

Умер Ларри Теслер, создавший команды Ctrl+C и Ctrl+V

Программист Ларри Теслер умер в США на 75-м году жизни. Теслер создал команды копирования и вставки Copy (Ctrl+C).
Инфо24 03:41
Гаджеты

Google выпустила операционную систему Android 11

В компании решили приступить к тестированию новой версии операционной системы для мобильных устройств раньше.
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Политика

Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
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Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Компания 12:31
Армия и оружие

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия 18 февраля в 17:11
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Автоспорт

Кими Райкконен лидирует во второй день тестов

Год назад Williams за четыре дня первой серии зимних тестов удалось проехать лишь 88 кругов, а сейчас за два дня уже больше двухсот.
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Сергей Иванович Неверов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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