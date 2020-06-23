Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

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Культура Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома» Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре.

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Политика Парад Победы в Москве завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов В заключительной части парада над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Воздушный парад завершили шесть штурмовиков Су-25.

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Происшествия В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб. 11

Политика Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.