Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПроект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Госдума вводит рассрочку по долгам пенсионеров и бизнеса

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Российская газетавчера в 09:08

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Профиль22 июня в 17:01

Пенсионерам дадут отсрочку по платежам

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Парад Победы стартовал в Москве

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Honda привезёт в Австрию новый двигатель

Мотористы Honda подготовили новинки и привезут в Шпильберг новую силовую установку «спецификации 1.1».
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