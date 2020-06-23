Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

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