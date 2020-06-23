Экономика
Российская газетаПроект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Футбол
Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»
RT на русском 12:08
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев при спасении Захарова
Очевидцам дорожно-транспортного происшествия на Смоленской площади в Москве не стоило самостоятельно помогать водителю-курьеру Сергею Захарову.
Московский Комсомолец 08:29
Происшествия
Блогер Настя Тропицель насмерть разбилась на байке
Популярный блогер Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки.
News.ru 21 июня в 09:58
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости вчера в 08:23
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Политика
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение с магнитудой 7,7
Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.
РБК 11:57
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни
После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
Российская газета 11:11
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
Политика
Лукашенко с сыновьями вылетел в Москву
Ранее в Минске сообщали, что во время этого визита Лукашенко-старший проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Говорит Москва 11:22
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости 04:09
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Бывший заммэра Ярославля обвиняется в получении двухмиллионной взятки
Ярославль, 23 июня 2020, 18:04 — REGNUM В отношении бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева возбуждено второе по счету уголовное дело о получении взятки.
REGNUM 11:04
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
Общество
Строительные работы в медцентре в Воронеже завершились
Рабочие завершили все строительные работы на возведении многопрофильного медицинского центра в Воронеже, который создается по поручению президента РФ Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:56
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 05:38
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU вчера в 09:23
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Шоу-бизнес
Домогаров пожаловался на травлю после слов в поддержку Ефремова
Аргументы и Факты 09:34