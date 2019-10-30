Политика

RT на русскомRT на русскомПроект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет. Об этом говорится на сайте партии.
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