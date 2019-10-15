Общество
МИР 24Проект по «цифровизации зерна» готовят в России
Национальный расчетный депозитарий совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщил председатель правления НРД Эдди Астанин.
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Политика
Зеленский рассказал об условиях отвода ВСУ в Донбассе
Украина намерена отвести войска на нескольких участках линии соприкосновения в Донбассе после «семи дней тишины», заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября во время встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом.
Происшествия
На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы
Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Политика
Глава ДНР назвал условие для выполнения минских соглашений
Минские соглашения по Донбассу могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» впервые применит оружие в 2020 году
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" впервые применит оружие во время испытаний в 2020 году.
Происшествия
Следствие просило арестовать новых фигурантов «московского дела»
Против Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Максима Мартинцова и Егора Лесных возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Армия и оружие
В Донбассе погибла дочь убитого ранее боевика нацбатальона «Айдар»
Во вторник, 15 октября, в Донбассе погибла военнослужащая ВСУ Никоненко, отец которой нес службу в нацистском батальоне "Айдар" и также был убит в Донбассе.
Общество
Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ
Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
Политика
Reuters: США провели кибероперацию против Ирана
США осуществили секретную кибероперацию против Ирана в конце сентября в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Тегеран.
Общество
«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник
В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Гаджеты
Xiaomi 9 Pro 5G получит глобальную версию MIUI 11
Последний флагман Xiaomi получит стабильную версию операционной системы MIUI 11. Выход глобальной версии прошивки – 16 октября.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Политика
Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу».
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Сирийская армия перебрасывает Т-62М с «бровями Ильича» в Ракку
В колонне замечены средние танки Т-62М с дополнительной защитой, известной как "брови Ильича".
Происшествия
Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя
Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагиби» в Японии достигло 66 человек
Ранее ГЛАС сообщал, что 110 000 человек присоединились к спасательной операции в Японии, где ведется поиск выживших после супертайфуна «Хагибис».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.