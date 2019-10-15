Общество

МИР 24МИР 24Проект по «цифровизации зерна» готовят в России

Национальный расчетный депозитарий совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщил председатель правления НРД Эдди Астанин.
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