Общество

МИР 24МИР 24Проект по «цифровизации зерна» готовят в России

Национальный расчетный депозитарий совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщил председатель правления НРД Эдди Астанин.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Блокчейн будет охранять зерно для Мосбиржи

Ведомостивчера в 12:03

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБКвчера в 07:16

НРД займется проектом по токенизации зерна

Finam.Ruвчера в 10:13

Мосбиржа и РСХБ хотят «оцифровать» зерно на складах и выпускать на партии токены

ПРАЙМвчера в 09:23

В России готовят пилотный проект по цифровизации учета зерна

DP.RUвчера в 08:33

Российское зерно «цифровизируют» после хищений на элеваторах

Русский дедлайнвчера в 08:30

В России начали проект по «цифровизации зерна»

Lenta.ruвчера в 11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Кино

Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»

ToDay News Ufa 14:46
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Кино

«Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ

За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
АМИТЕЛ 13 октября в 22:02
Политика

В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда

Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Российская газета 15:00
Футбол

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru 11:29
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Происшествия

В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков

Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.
REGNUM вчера в 04:27
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Политика

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:33
Гаджеты

Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года

Intel всегда говорила, что её дискретные видеокарты Xe выйдут на рынок в 2020 году, но никогда не уточняла сроков.
iXBT.com 11:30
Кино

Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Футбол

Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете

Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейраса» сделал ей предложение в туалете.
Бомбардир.ру 11:53
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Происшествия

В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на деревья

Московский Комсомолец 18:01
Транспорт

В ГИБДД заявили о создании устройств для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК 15:55
Происшествия

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

Медосвидетельствование водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, показало, что мужчина был трезв, сообщает прокуратура Чувашии.
РИА Новости 13:06
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб

Чемпионат 16:00
Политика

Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии

Газета.Ru 16:37
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Здоровье

В России снизилось число алкоголиков

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное