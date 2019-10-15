Общество
МИР 24Проект по «цифровизации зерна» готовят в России
Национальный расчетный депозитарий совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщил председатель правления НРД Эдди Астанин.
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Кино
Зрители раскритиковали новый фильм «Малефисента»
ToDay News Ufa 14:46
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 13:16
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Кино
«Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ
За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
АМИТЕЛ 13 октября в 22:02
Политика
В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда
Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Российская газета 15:00
Футбол
Александр Зинченко сделал предложение своей девушке
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru 11:29
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Происшествия
В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков
Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.
REGNUM вчера в 04:27
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:33
Гаджеты
Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года
Intel всегда говорила, что её дискретные видеокарты Xe выйдут на рынок в 2020 году, но никогда не уточняла сроков.
iXBT.com 11:30
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Футбол
Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете
Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейраса» сделал ей предложение в туалете.
Бомбардир.ру 11:53
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Происшествия
В Хабаровском крае медведь загнал рыбаков на деревья
Московский Комсомолец 18:01
Транспорт
В ГИБДД заявили о создании устройств для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Происшествия
Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв
Медосвидетельствование водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, показало, что мужчина был трезв, сообщает прокуратура Чувашии.
РИА Новости 13:06
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб
Чемпионат 16:00
Политика
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Газета.Ru 16:37
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Здоровье
В России снизилось число алкоголиков
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50