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НТВПроект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму
Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму. Применить амнистию предлагается к «достаточно ограниченному кругу лиц» — от наказания могут освободить тех, кого впервые осудили за преступления небольшой и средней тяжести.
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В Госдуму внесли проект постановления об амнистии по случаю юбилея Победы
Парламентская газетавчера в 07:09
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