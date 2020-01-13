Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму. Применить амнистию предлагается к «достаточно ограниченному кругу лиц» — от наказания могут освободить тех, кого впервые осудили за преступления небольшой и средней тяжести.

Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

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