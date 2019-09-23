Экономика
РБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 09:10
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес
Поклонники заговорили о разрыве Асмус и Харламова
Фанаты заподозрили, что 31-летняя актриса Кристина Асмус и 38-летний юморист Гарик Харламов расстались.
Газета.Ru 10:14
Футбол
Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 09:53
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
"Полет российского самолета осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.
Российская газета 08:15
Авто
В России появится новый автомобильный бренд
Autorating.ru 09:31
Политика
Украина отказалась от участия в ПАСЕ
Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения туда России.
Украина.ру 04:03
Футбол
В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.
Sport.ru 08:29
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Причиной пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане стало возгорание тары в отсеке промвооружения, пожар уже потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.
Интерфакс вчера в 19:49
Политика
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны.
РИА Новости 10:30
Экономика
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Lenta.ru 10:16
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Происшествия
Россияне отсудили миллион за забытые в теле новорожденной салфетки
В Чите медсестра Забайкальского краевого перинатального центра забыла салфетки во влагалище новорожденной девочки, о чем стало известно лишь спустя три месяца после выписки.
Lenta.ru 08:59
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Общество
Госдума приняла закон об усилении ответственности для браконьеров
Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных будет усилена - соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации приняла о окончательном, третьем чтении Госдума на пленарном заседании во вторник.
Российская газета 06:44
Единоборства
Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.
REGNUM 10:07
Происшествия
В Подмосковье грузовик врезался в пешеходный мост
В Люберецком районе Подмосковья грузовик Scania врезался в пешеходный мост.
РИА Новости 09:20
Кино
Фото: Джеймс Ганн показал новый «Отряд самоубийц»
Речь идет о новом "Отряде самоубийц", разумеется.
Российская газета 08:58
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Технологии
Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России
Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.
Популярная механика 05:18
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Политика
Киселев рассказал о разочаровавшем его интервью с Дудем
На форуме Союза журналистов «Вся Россия» генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на просьбу рассказать о своих впечатлениях от интервью с блогером Юрием Дудем признался, что был разочарован.
Журналистская правда 06:08
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Армия и оружие
Полет Ми-35 на предельно малой высоте показали на видео
В Сети появились кадры полета боевого вертолета Ми-35 на малой высоте над побережьем Средиземного моря.
ТК Звезда 10:17