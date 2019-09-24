Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Сообщалось, что данная программа будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ

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