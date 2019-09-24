Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиПроект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ

"Проект программы льготного ипотечного кредитования, разработанный Минвостокразвития РФ и Фондом развития Дальнего Востока, находится на согласовании в правительстве РФ, которое определит организацию, уполномоченную на осуществление сбора заявок и отбор потенциальных участников", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
ТАССвчера в 08:05

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В Минфине назвали условия получения льготной ипотеки на Дальнем Востоке

РБКвчера в 12:04

Названо условие для ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Телеканал 360°вчера в 09:25

Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

ТАССвчера в 08:05

Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ

РИА Новостивчера в 10:30

Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО

Известиявчера в 08:18

Замглавы Минфина предложил условие получения ипотеки под 2% в ДФО

РЕН ТВвчера в 08:15

Россиянам назвали условие получения ипотеки под два процента годовых

Lenta.ruвчера в 08:44
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Кадыров намерен полностью запретить в Чечне электронные сигареты

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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации

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Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
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Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
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Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
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Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль

Ugpressa.ru 23 сентября в 16:04
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Экономика

Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре

Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.
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МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

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На Украине нашли способ заработать на «плохой России»

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
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Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом

В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
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Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

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Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
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Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

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Политика

Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.
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Хоккей

Хоккеист Сошников: Цулыгин никогда не орет и не нервничает

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин никогда не орет и не нервничает, заявил форвард уфимского хоккейного клуба Никита Сошников.
РИА Новости вчера в 16:30
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Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
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Общество

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
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О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
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В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей

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Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
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В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
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До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России

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Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
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