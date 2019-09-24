Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиПроект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ

"Проект программы льготного ипотечного кредитования, разработанный Минвостокразвития РФ и Фондом развития Дальнего Востока, находится на согласовании в правительстве РФ, которое определит организацию, уполномоченную на осуществление сбора заявок и отбор потенциальных участников", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире

Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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