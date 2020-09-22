Для НДД в законопроекте уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с начала промышленной добычи на месторождении, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды (на 2021-2023 года можно будет перенести 50%, сейчас можно 100%).