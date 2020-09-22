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Российская газета
Российская газета

Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Для НДД в законопроекте уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с начала промышленной добычи на месторождении, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды (на 2021-2023 года можно будет перенести 50%, сейчас можно 100%).В источнике
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ПРАЙМ

Потери в нефтяной отрасли от роста налогового бремени будут значительными

ПРАЙМ03:08
Российская газета

Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Российская газетавчера в 11:23
REGNUM

Госдума обсудит оптимизацию льгот нефтяной отрасли и страховые взносы

REGNUMвчера в 17:05
Интерфакс

Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение

Интерфаксвчера в 07:16
Парламентская газета

В России предлагают изменить формулы расчёта таможенных ставок на сырую нефть

Парламентская газетавчера в 18:22
Finam.Ru

Законопроект о корректировке НДД и НДПИ прошел первое чтение

Finam.Ruвчера в 08:06
Финмаркет

Правительство предлагает отменить льготы по экспортной пошлине на нефть с новых месторождений

Финмаркет21 сентября в 01:54

Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde, где описывался разговор Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном об Алексее Навальном, есть неточности.
РБК05:45

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справится с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Эмин Агаларов.
РБК05:42

«Роскосмос» сообщил о смене параметров следующей коррекции орбиты МКС

В связи с внеплановой коррекцией орбиты Международной космической станции для уклонения от «космического мусора», Центр управления полётами для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17» принял решение об изменении параметров плановой коррекции орбиты МКС 7 октября.
RT на русском05:46
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В Поронайске возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика

Поронайским межрайонным следственным отделом СКР по Сахалинской области по факту безвестного исчезновения малолетнего Ильи Морозова 09.02.2008 года рождения возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Сахалин.Инфо05:56

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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