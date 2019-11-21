Общество
BFM.ruНа создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец. По его словам, бюджет портала составляет около 2 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Создатели российского аналога «Википедии» решили обогнать оригинал по аудитории в пять раз
Snob.ru17 ноября в 19:02
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей
Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Хоккей
«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче
«Адмирал» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Армия и оружие
Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»
Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Политика
Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины
Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Происшествия
Около Керченского пролива загорелось судно
Недалеко от Керченского пролива очевидцы заметили горящее судно.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Экономика
Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов
Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
Происшествия
В Купчино выясняют причины появления химического запаха
Минувшей ночью жители Купчино в социальных сетях пожаловались на неприятный химический запах.
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о семерых раненых за сутки
В сообщении говорится, что украинская сторона якобы дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.
Футбол
Виталий Дьяков — о несостоявшемся переходе в «Тамбов»: Григорян сам набрал, пригласил, а потом слился"
Григорян сам набрал, пригласил.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Политика
Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей
Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Транспорт
Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.