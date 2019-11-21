Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец. По его словам, бюджет портала составляет около 2 млрд рублей.

На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей

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