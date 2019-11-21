Общество

BFM.ruBFM.ruНа создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей

Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец. По его словам, бюджет портала составляет около 2 млрд рублей.
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В Уфе презентуют аналог российской «Википедии»

ProUfu.ruвчера в 23:38

В Уфе представили замену «Вики» - электронную версию Большой российской энциклопедии

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На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

Известия00:54

В Уфе презентовали российскую альтернативу «Википедии»

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Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге «Википедии»

РИА Новости02:36

В Уфе пройдет презентация аналога «Википедии»

Говорит Уфа18 ноября в 01:29

Создатели российского аналога «Википедии» решили обогнать оригинал по аудитории в пять раз

Snob.ru17 ноября в 19:02
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Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
News.ru вчера в 08:37
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Общество

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

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Хоккей

«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче

«Адмирал» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке.
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Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Армия и оружие

Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»

Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
ТК Звезда 02:51
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Политика

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Утро.ru вчера в 09:27
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

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Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
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Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

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Происшествия

Около Керченского пролива загорелось судно

Недалеко от Керченского пролива очевидцы заметили горящее судно.
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Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

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Экономика

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
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Создатели Black Mesa завершили работу над контентной частью ремейка

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Происшествия

В Купчино выясняют причины появления химического запаха

Минувшей ночью жители Купчино в социальных сетях пожаловались на неприятный химический запах.
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Транспорт

Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово

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Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о семерых раненых за сутки

В сообщении говорится, что украинская сторона якобы дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.
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Виталий Дьяков — о несостоявшемся переходе в «Тамбов»: Григорян сам набрал, пригласил, а потом слился"

Григорян сам набрал, пригласил.
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Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
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Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей

Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна.
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Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
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Сергей Кравец
Российский журналист
Российский журналист, редактор, деятель культуры. Кандидат философских наук. Ответственный редактор издательства «Большая Российская энциклопедия» и ответственный секретарь «Большой Российской энциклопедии», а также руководитель церковно-научного центра и президент фонда «Православная энциклопедия». Автор работ по философии, истории, литературе.
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