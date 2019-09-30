Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
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с чего всё началось

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
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В Челябинске назвали причины заболеваемости ОРВИ

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Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

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