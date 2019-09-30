Экономика
РИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
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Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Экономика
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"Юнипро" и "РУСАЛ" договорились об урегулировании судебных споров, которые предприятия группы "РУСАЛ" инициировали против "Юнипро" в связи с аварией на принадлежащей последней Березовской ГРЭС в Красноярском крае.
Finam.Ru 03:38
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
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Политика
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Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
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ИА Крыминформ 03:17
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Недвижимость
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
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Политика
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Общество
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"В воскресенье, 29 сентября, во Владивостоке столбики термометров поднялись до +23-26 градусов, тем самым на 0,9 градуса был побит рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты, который наблюдался в 1938 году", - сказали в пресс-службе.
Интерфакс - Россия вчера в 23:53
Общество
Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов
Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни.
Известия 03:37
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Транспорт
ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
News.ru 02:34
Здоровье
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В Челябинске причинами заболеваемости населения ОРВИ являются три вируса.
REGNUM 04:06
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
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Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Авто
Обновленный седан Mercedes-Benz C-Class получил автопилот
Следующее поколение Mercedes-Benz C-Class было перепроектировано и оснащено высокоэффективными новыми гибридными силовыми установками, а также инновационной технологией автономного пилотирования, что должно стать его ключевыми преимуществами.
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Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Кино
Натали Портман пришла на премьеру фильма в откровенном наряде
Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform 28 сентября в 17:00