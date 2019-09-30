Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
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с чего всё началось

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".
Коммерсантъвчера в 18:00

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Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»

ТАСС08:15

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Дано объяснение закрытию спутникового проекта «Эфир»

Взгляд.ру07:25

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

РИА Новостивчера в 20:30

«Эфир» испарился из нацпрограммы

Коммерсантъвчера в 18:00
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РИА Новости 12:13
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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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Газета.Ru 28 сентября в 15:46
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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

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Lenta.ru 12:42
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В Чили началось строительство огромного телескопа

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Rusargument 28 сентября в 08:43
Музыка

За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

В России начинается осенний призыв

Кампания по призыву в армию проходит во всех 85-ти регионах страны. На военную службу планируется направить более 130 тысяч человек.
Вести.Ru 17:19
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На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение

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Общество

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РБК вчера в 14:22
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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REGNUM вчера в 09:19
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Фильм «Дылда» официально выдвинут на премию «Оскар»

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В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
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Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship

Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
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Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Что поменяется в жизни российских граждан с 1 октября 2019 года

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Авианосец ВМС США "Рональд Рейган", который вошел в акваторию Южно-Китайского моря для повышения милитаризации региона, а также демонстрации военной силы Соединенных штатов, попал в окружение пяти военных кораблей Китая.
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МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
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Выведена вырабатывающая псилоцибин кишечная палочка

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Нарколог объяснил поведение Бочкаревой при задержании с кокаином

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