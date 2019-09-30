Экономика
РИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
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с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
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Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
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Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
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Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
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URA.Ru 06:32
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Газета.Ru 28 сентября в 15:46
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Lenta.ru 12:42
Космос
В Чили началось строительство огромного телескопа
Стало известно, что инженеры и строители уже приступили к сооружению огромного 2800-тонного купола оптического телескопа E-ELT.
Rusargument 28 сентября в 08:43
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Вести.Ru 17:19
Энергетика
На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
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REGNUM 07:46
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 13:16
Армия и оружие
США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе
Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.
Взгляд.ру 17:53
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Кино
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Российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
iReactor 00:52
Здоровье
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REGNUM 17:52
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
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Космос
Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship
Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
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Испанский клуб в Москве поддержат около 100 болельщиков, сообщает ТАСС. «Локомотив» выделил один сектор для болельщиков гостей.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Экономика
Что поменяется в жизни российских граждан с 1 октября 2019 года
Аналогичные, безусловно приятные, изменения затронут зарплаты и других категорий наших граждан: лесников, сотрудников силовых ведомств, военнослужащих, представителей МЧС и других бюджетных организаций.
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Армия и оружие
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
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RuNews24.ru 12:00
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МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
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Выведена вырабатывающая псилоцибин кишечная палочка
Группа ученых из Университета Майами попыталась приспособить для этой миссии известную всем кишечную палочку (Escherichia coli).
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