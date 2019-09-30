Экономика
РИА НовостиПроект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика". В мае 2018 года проект был презентован под названием "Эфир".
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с чего всё началось
Российский конкурент OneWeb не заинтересовал инвесторов Проект по созданию глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) "Эфир", который должен был конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX в области покрытия планеты широкополосным интернетом, решили исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика".Коммерсантъвчера в 18:00
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