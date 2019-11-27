Экономика

Online47.ruOnline47.ruВ Петербурге одобрили строительство ВСД

Правительство дало "добро" на создание Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Проект данной скоростной трассы ранее был включен в список потенциально приоритетных федеральных проектов, которые требуют подтверждения финансирования.
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с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

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Путин одобрил строительство ВСД в Петербурге

Piter.tv04:32

ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Фонтанка.Рувчера в 07:27

Правительство России одобрило проект строительства ВСД

АБНвчера в 03:45

Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57

Москва одобрила строительство ВСД, осталось найти 182 млрд

Мойка78вчера в 03:23

Правительство России одобрило проект строительства ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 03:21

Москва одобрила строительство ВСД в Петербурге

Gazeta.SPbвчера в 03:09
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Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus

RuNews24.ru вчера в 05:08
Общество

Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками

Телеканал 360° вчера в 10:29
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело мальчика

Российская газета 06:01
Политика

Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки российскому коллеге Владимиру Путину на саммите в «нормандском формате» в Париже.
Lenta.ru 06:19
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Происшествия

В Москве два суда эвакуировали из-за угрозы минирования

Находящиеся в одном здании Тверской и Мещанский суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о "минировании", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:21
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям в 2,3 млн долларов

Власти Украины предварительно оценили ущерб возвращенным Россией кораблям в минимум 2,3 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:21
Общество

Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
REGNUM вчера в 06:12
Политика

Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Интерфакс 05:23
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров государств-членов ОДКБ принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая следующего года.
Rambler News Service 03:57
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 06:17
Политика

Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
Общество

В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.
RT на русском 26 ноября в 09:55
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Футбол

Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Матч ТВ 05:46
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru вчера в 01:32
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Наука

В США испытали новое лекарство от старения кожи

Век вчера в 04:13
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв четырех стран к России по Украине

Российский сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал призыв глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море безосновательным.
РИА Новости вчера в 02:49
Гаджеты

Смартфон Moto G8 Plus вышел в России по специальной цене

Компания Motorola объявляет о начале российских продаж сразу двух новинок: смартфона среднего уровня Moto G8 Plus и аппарата Moto E6 Plus с расширенной памятью.
3DNews 06:25
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:00
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM 02:13
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