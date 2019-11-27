Экономика
Infox.ruПроект строительства ВСД в Санкт-Петербурге одобрило правительство РФ
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера РФ Максима Акимова, ВСД была включена правительством в список потенциально приоритетных проектов, для которых необходимо подтверждение финансирования.
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с чего всё началось
Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39
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Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле
КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57
Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД
Петербургский дневниквчера в 07:23
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Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок.
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Россия впервые поставила Габону оружие
Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
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Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
Гаджеты
Компанию Apple покинул главный дизайнер
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Крымчан не пустили на форум нацменьшинств в ООН
«Подготовка к участию в двенадцатом форуме национальных меньшинств ООН, который проводится 28−29 ноября в Женеве, омрачена беспрецедентным давлением со стороны организаторов на крымских делегатов, выраженном в недопуске на мероприятие представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций», — отметили в представительстве.
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Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
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Происшествия
Тягач врезался в самолет в аэропорту Воронежа
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Политика
Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве
Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
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Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
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Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Фонде капремонта Санкт-Петербурга
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга 28 ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.