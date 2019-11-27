Экономика

Infox.ruInfox.ruПроект строительства ВСД в Санкт-Петербурге одобрило правительство РФ

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера РФ Максима Акимова, ВСД была включена правительством в список потенциально приоритетных проектов, для которых необходимо подтверждение финансирования.
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с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

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Правительство России одобрило проект строительства ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 03:21

Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57

Правительство России одобрило проект строительства ВСД

АБНвчера в 03:45

ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Фонтанка.Рувчера в 07:27

Москва одобрила строительство ВСД, осталось найти 182 млрд

Мойка78вчера в 03:23

Правительство РФ одобрило строительство новой скоростной трассы в Петербурге

Piter.tvвчера в 03:34

Андрей Костин: ВТБ готов привлечь 80 миллиардов рублей на строительство ВСД

Петербургский дневниквчера в 07:23
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Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 14:47
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Общество

В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA

Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Мойка78 09:15
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru 13:43
Общество

Аксенов назвал заявления владельца парка «Тайган» провокацией

Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
РИА Новости 09:48
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации

На некоторых предприятиях «Роскосмоса» десятилетиями существовали схемы для вывода денег, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников.
RT на русском 10:24
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок.
Российская газета 26 ноября в 20:37
Армия и оружие

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 14:26
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время вчера в 16:47
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»

Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
РБК 14:59
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ 13:56
Авто

Российские цены на кроссовер Skoda Karoq объявят 11 декабря

На российском рынке скоро появится новый кроссовер от европейской марки, и это будет Skoda Karoq о появлении, которого уже неоднократно сообщалось.
Газета DAILY 14:56
Политика

Крымчан не пустили на форум нацменьшинств в ООН

«Подготовка к участию в двенадцатом форуме национальных меньшинств ООН, который проводится 28−29 ноября в Женеве, омрачена беспрецедентным давлением со стороны организаторов на крымских делегатов, выраженном в недопуске на мероприятие представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций», — отметили в представительстве.
REGNUM 08:45
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 06:41
Происшествия

Тягач врезался в самолет в аэропорту Воронежа

В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 12:57
Единоборства

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Авто

«УАЗ Пикап» получит автоматическую коробку передач

Известия 06:33
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру 06:40
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 07:44
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в Фонде капремонта Санкт-Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга 28 ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:02
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Lenta.ru 11:52
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