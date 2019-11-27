Экономика
Infox.ruПроект строительства ВСД в Санкт-Петербурге одобрило правительство РФ
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера РФ Максима Акимова, ВСД была включена правительством в список потенциально приоритетных проектов, для которых необходимо подтверждение финансирования.
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с чего всё началось
Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39
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Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле
КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57
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При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
Пожар потушили, причины произошедшего выясняются. В середине ноября взрыв произошел рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Петербурге.