Экономика

Infox.ruInfox.ruПроект строительства ВСД в Санкт-Петербурге одобрило правительство РФ

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера РФ Максима Акимова, ВСД была включена правительством в список потенциально приоритетных проектов, для которых необходимо подтверждение финансирования.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

ВСД поставили в лист ожидания

Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.
Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39

Подробнее о событии

Правительство России одобрило проект строительства ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 03:21

Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле

КП - Санкт-Петербургвчера в 03:57

Правительство России одобрило проект строительства ВСД

АБНвчера в 03:45

ВТБ заявил о готовности помочь деньгами с платной дорогой через Петербург. Банк может найти инвесторов на половину от стоимости ВСД

Фонтанка.Рувчера в 07:27

Москва одобрила строительство ВСД, осталось найти 182 млрд

Мойка78вчера в 03:23

Правительство РФ одобрило строительство новой скоростной трассы в Петербурге

Piter.tvвчера в 03:34

Москва одобрила строительство ВСД в Петербурге

Gazeta.SPbвчера в 03:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:48, Вашингтон
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Политика

Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
ТАСС 07:11
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Известия вчера в 13:25
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

РИА Новости 06:11
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Общество

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Петербурге очередная волна эвакуаций: людей выводят из судов

Диалог 06:57
Кино

«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Общество

Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Газета.Ru 03:54
Происшествия

Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца

Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 04:57
Политика

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском 06:56
Политика

Пресс-секретарь Зеленского перепутала Литву с Латвией

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель допустила ошибку в своем посте в Instagram, назвав Литву Латвией.
Sputnik Литва 05:20
Общество

Российский снайпер установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.
ИА REX вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Почему Собчак не смогла получить работу Борисова в «Пусть говорят»

7Дней.ру вчера в 02:00
Общество

Назван гонорар Ротару за новогодние выступления в России

Гонорар артистки составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на директора одного из промоутерских агентств.
Экспресс газета 01:41
Здоровье

Вспышка бубонной чумы зафиксирована в Китае

Роспотребнадзор предупредил о четвёртом случае заболевания бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
News.ru 06:03
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Вальттери Боттас развёлся с женой

Финский гонщик команды "Мерседес" Вальттери Боттас развелся с женой Эмилией, которая и сообщила об этом в аккаунте социальной сети Instagram.
РИА Новости 06:40
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru вчера в 15:30
Музыка

Фадеев признался, кто из артистов лейбла пел его голосом

Музыкальный продюсер признался, кто из артистов лейбла Malfa на самом деле пел его голосом.
Мойка78 05:43
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Известия 05:27
Экономика

Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое

Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Profinance.ru 05:59
Политика

Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.
Интерфакс 04:46
Общество

Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы

Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.
Ведомости 05:49
Политика

НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет

РИА Новости 07:39
Спорт

Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго

Телеканал 360° вчера в 06:41
Политика

На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.
Sputnik Таджикистан 01:30
Происшествия

При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека

Пожар потушили, причины произошедшего выясняются. В середине ноября взрыв произошел рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Петербурге.
РБК 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное