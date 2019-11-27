Общество
АиФ Санкт-ПетербургПравительство РФ одобрило проект строительства ВСД в Санкт-Петербурге
Правительство Российской Федерации одобрило проект строительства Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, известной как ВСД.
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с чего всё началось
Вопросы вызывает очень высокая стоимость проекта: так, при одинаковой с ЗСД заявленной стоимости проекта (с учетом участков ШМСД в Ленобласти) его протяженность в 1,7 раза меньше и фактически соответствует протяженности ЗСД на искусственных сооружениях, отмечает эксперт.Коммерсантъ Санкт-Петербург26 ноября в 12:39
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Проект строительства ВСД ценой 180 миллиардов получил одобрение в Кремле
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