В России готовится к регистрации еще одна вакцина от коронавируса

В сентябре в России может появиться еще одна вакцина от коронавируса – на добровольцах испытывают действие препарата, разработанного в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».