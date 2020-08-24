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Интерфакс
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Проект сухогрузного района морского порта «Тамань» стоимостью 183 млрд руб. планируется исключить из КПМИ. Это следует из документов к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сухогрузный район порта Тамань исключат из нацпроекта

Lenta.ruвчера в 12:13
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Коммерсантъвчера в 18:31
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Интерфаксвчера в 03:04
Финмаркет

Проект порта Тамань планируется исключить из нацплана по модернизации инфраструктуры

Финмаркетвчера в 02:35
Кубань 24

«Ъ»: Проект сухогрузного района порта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубань 24вчера в 01:39
ТАСС

«Ъ»: правительство планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из КПМИ

ТАССвчера в 01:01
Кубанские новости

Проект нового района морпорта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубанские новостивчера в 03:34

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,1K

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
1,1K

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUM03:56
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В России готовится к регистрации еще одна вакцина от коронавируса

В сентябре в России может появиться еще одна вакцина от коронавируса – на добровольцах испытывают действие препарата, разработанного в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».
Доступ103:10
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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Под Волгоградом в ДТП разбились двое жителей Самарской области

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
REGNUM05:21
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Тихановская назвала своей задачей подготовку команды для новых выборов в Белоруссии

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам", - заявила она в интервью германской медиакомпании Deutsche Welle.
ТАСС03:14
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