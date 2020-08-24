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Интерфакс
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Проект сухогрузного района морского порта «Тамань» стоимостью 183 млрд руб. планируется исключить из КПМИ. Это следует из документов к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сухогрузный район порта Тамань исключат из нацпроекта

Lenta.ruвчера в 12:13
Кубанские новости

Проект нового района морпорта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубанские новостивчера в 03:34
ТАСС

«Ъ»: правительство планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из КПМИ

ТАССвчера в 01:01
Финмаркет

Проект порта Тамань планируется исключить из нацплана по модернизации инфраструктуры

Финмаркетвчера в 02:35
Кубань 24

«Ъ»: Проект сухогрузного района порта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубань 24вчера в 01:39
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Интерфаксвчера в 03:04
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Коммерсантъвчера в 18:31

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию Навального

В заявлении на сайте клиники «Шарите» в Германии говорится, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока неизвестно.
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию Навального
Национальная служба новостейвчера в 10:28
6K

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,3K

В Башкирии проверят данные об избиении главой района защитников Куштау

Прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении защитников шихана Куштау и собственноручно громил палаточный городок.
РИА Новости04:48
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
РИА Новости02:07
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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МВД Белоруссии: за сутки составлено 39 протоколов за участие в акциях

Reuters За минувшие сутки в Белоруссии были составилены 39 административных протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД респкблики.
РЕН ТВ05:07
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