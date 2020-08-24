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Интерфакс
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Проект сухогрузного района морского порта «Тамань» стоимостью 183 млрд руб. планируется исключить из КПМИ. Это следует из документов к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сухогрузный район порта Тамань исключат из нацпроекта

Lenta.ru12:13
Кубанские новости

Проект нового района морпорта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубанские новости03:34
Финмаркет

Проект порта Тамань планируется исключить из нацплана по модернизации инфраструктуры

Финмаркет02:35
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Интерфакс03:04
Кубань 24

«Ъ»: Проект сухогрузного района порта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубань 2401:39
ТАСС

«Ъ»: правительство планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из КПМИ

ТАСС01:01
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Коммерсантъ18:31

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

Меркель призвала Россию расследовать обстоятельства отравления Навального

Канцлер Германии Ангела и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести прозрачное расследование отравления политика Алексея Навального.
News.ru12:12

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.ру08:31
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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