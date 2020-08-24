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Интерфакс
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Проект сухогрузного района морского порта «Тамань» стоимостью 183 млрд руб. планируется исключить из КПМИ. Это следует из документов к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сухогрузный район порта Тамань исключат из нацпроекта

Lenta.ru12:13
ТАСС

«Ъ»: правительство планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из КПМИ

ТАСС01:01
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Интерфакс03:04
Финмаркет

Проект порта Тамань планируется исключить из нацплана по модернизации инфраструктуры

Финмаркет02:35
Кубань 24

«Ъ»: Проект сухогрузного района порта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубань 2401:39
Кубанские новости

Проект нового района морпорта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубанские новости03:34
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Коммерсантъ18:31

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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На Кубани почти 200 человек тушат крупный лесной пожар

Анапа, Краснодарский край, 24 августа 2020, 20:04 — REGNUM 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации края.
REGNUM13:04
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ru13:10
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Футбольный клуб "Краснодар" подал жалобу в Судейско-экспертную комиссию РФС после матча с "Уралом" (0:1). По мнению краснодарцев бригада арбитра Евгения Турбина допустила 11 ошибочных решений в игре, проходившей в Екатеринбурге.
Честный рейтинг букмекеров12:45