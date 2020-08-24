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Интерфакс
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Проект сухогрузного района морского порта «Тамань» стоимостью 183 млрд руб. планируется исключить из КПМИ. Это следует из документов к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Коммерсантъ18:31
Подробнее о событии
Кубанские новости

Проект нового района морпорта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубанские новости03:34
Интерфакс

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Интерфакс03:04
Коммерсантъ

Тамань скрывается в тумане

Коммерсантъ18:31
Финмаркет

Проект порта Тамань планируется исключить из нацплана по модернизации инфраструктуры

Финмаркет02:35
Кубань 24

«Ъ»: Проект сухогрузного района порта «Тамань» исключат из плана модернизации

Кубань 2401:39
ТАСС

«Ъ»: правительство планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из КПМИ

ТАСС01:01
ПРАЙМ

Кабмин планирует исключить сухогрузный район порта Тамань из плана модернизации

ПРАЙМ02:36

«Газпром» может получить налоговую льготу за расходы на газификацию

«Газпрому» могут предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации возложенных на компанию расходов по подключению домовладений к газоснабжению, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Коммерсантъ04:28
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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