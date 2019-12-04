Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПроезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова. На вагонах видна символика "Крымской железной дороги" (КЖД), а весь состав раскрашен в фирменные цвета КЖД.
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с чего всё началось
Пользователи социальных сетей сняли видео
, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета04:55

Подробнее о событии

В Сети появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту

РБК08:35

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

РИА Новости06:06

Тестовые поезда проехали по Крымскому мосту

ИА Крыминформ05:05

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Российская газета04:55

На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд

ТК Звезда04:16

Появилось видео проезда тестового пассажирского поезда по Крымскому мосту

Rambler News Service04:11

Мчащийся по Крымскому мосту двухэтажный поезд сняли на видео

Lenta.ru03:45
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
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«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
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В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США

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Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

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