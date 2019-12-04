Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова. На вагонах видна символика "Крымской железной дороги" (КЖД), а весь состав раскрашен в фирменные цвета КЖД.

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

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