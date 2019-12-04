Транспорт
Российская газетаПроезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова. На вагонах видна символика "Крымской железной дороги" (КЖД), а весь состав раскрашен в фирменные цвета КЖД.
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Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Авто
Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России
Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Кино
Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Футбол
Президент УЕФА назвал VAR бардаком
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
Происшествия
Резервуар «Транснефти» загорелся в Татарстане
Пожар произошел на резервуаре объемом 20 тыс. кубических метров, который был выведен из эксплуатации.
Политика
Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
Рынок электромобилей в России вырос почти в три раза
В России по итогам 10 месяцев 2019 года было продано 297 электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Общество
В США за попытку обойти санкции арестовали российского бизнесмена
Владелец российской компании «КС Инжиниринг» Олега Никитина арестовали в американском штате Джорджия за попытку обойти санкционный режим, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Гаджеты
Huawei научилась обходиться без американских комплектующих
После разборки Huawei P30 Pro, выяснилось, что в смартфоне 1 631 деталь, из которых всего 15 были американскими.
Политика
Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»
Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую проверку компании "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение правительства опубликовал в среду депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Происшествия
Завершено расследование дела сестёр Хачатурян
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Авто
В России изменились цены на китайские машины
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Происшествия
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, почему не переносит родителей Фриске
Дмитрий Шепелев на YouTube-канале Ксении Собчак рассказал о сложных отношениях с родственниками Жанны Фриске.
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Политика
В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.