Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаПроезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова. На вагонах видна символика "Крымской железной дороги" (КЖД), а весь состав раскрашен в фирменные цвета КЖД.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

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