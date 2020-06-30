Транспорт
РИА НовостиПроезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Ранее состоялась церемония открытия движения грузовых поездов по Крымскому мосту. В ней приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, а также глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. По транспортному переходу проследовали два первых состава.
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с чего всё началось
«Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту -- важный вклад в развитие крымской экономики <...>Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны»,-- написал господин Аксенов во «ВКонтакте».Коммерсантъ03:38
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