с чего всё началось

Ранее состоялась церемония открытия движения грузовых поездов по Крымскому мосту. В ней приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, а также глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. По транспортному переходу проследовали два первых состава.

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Происшествия «Обочечник» обстрелял отказавшегося его пропустить водителя Владелец белого Range Rover, как уверяет владелец видеорегистратора, обиделся на то, что его не пропустили по обочине. 10

Наука В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News. 289

Здоровье В России снижается смертность от онкологических заболеваний Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году показатель смертности от злокачественных новообразований в России снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения и составил 21,3%. 12

Общество Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.

Политика Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Названо число выявленных штаммов коронавируса в России В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова. 251

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Общество Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. 514

Авто Опубликована моторная гамма нового Hyundai Santa Fe Новый Santa Fe поступит в продажу в Европе с сентября, а уже завтра, 1 июля, модель появится у дилеров в Корее.

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