с чего всё началось

Ранее состоялась церемония открытия движения грузовых поездов по Крымскому мосту. В ней приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, а также глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. По транспортному переходу проследовали два первых состава.

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

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