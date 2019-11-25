Транспорт
Lenta.ruПроезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».
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с чего всё началось
Проезд на электричках Московского центрального диаметра для более тщательной наладки билетной системы будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».Общественное телевидение России15:31
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Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:28
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