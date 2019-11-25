Транспорт

Lenta.ruLenta.ruПроезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».
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с чего всё началось
Проезд на электричках Московского центрального диаметра для более тщательной наладки билетной системы будет бесплатным в течение двух недель, сообщил
 мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».
Общественное телевидение России15:31

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Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде по МЦД в ближайшие две недели

Вечерняя Москва15:51

Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:28

Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

РИА Новости15:29

Поезда на МЦД решили удлинить

Мослента15:51

Собянин сообщил, что количество вагонов в поездах на МЦД увеличат

ТАСС15:26

Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели

Москва 2415:20

Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие 2 недели

РИАМО15:11
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