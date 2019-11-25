Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПроезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

"На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", - добавил мэр. "Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", - отметил Собянин.
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Сергей Собянин
Приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 15:14

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Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели

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